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يوفنتوس يتخلى عن كريستيانو مقابل لاعب سان جيرمان

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 08:50

يوفنتوس يتخلى عن كريستيانو مقابل لاعب سان جيرمان
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي أبدى رغبته في الاستغناء عن نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقابل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ماورو إيكاردي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كريستيانو مع اليوفي في نهاية الموسم القادم، إلا أن هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول استمراره لنهاية عقده، خصوصًا بعد تغريدته الجدلية منذ ساعات التي قال فيها "يوم اتخاذ القرار".

ولم يصل رونالدو حتى الآن إلى تورينو لبدء استعدادات الموسم الجديد مع اليوفي، حيث لا زال يقضي إجازته بعد خوضه دور الـ16 مع منتخب بلاده أمام بلجيكا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن يوفنتوس يرغب في التخلص من كريستيانو رونالدو، ومبادلته بإيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت أن هذه المرة ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط إيكاردي صاحب الـ28 عامًا بالانتقال إلى يوفنتوس، والذي يسعى لتدعيم هجومه بمهاجم كبير.

وكانت واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي، قد ألمحت بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليوفنتوس، من خلال تغريدة، قالت فيها "متحمسين لما سيأتي هذا العام"، مصحوبة بصورة لماورو وهو يرتدي قميصا عليه لوغو "حمار وحشي".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#باريس سان جيرمان
#ماورو إيكاردي

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