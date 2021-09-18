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ماذا قال مدرب يوفنتوس عن مواجهة ميلان؟

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 16:06

ماذا قال مدرب يوفنتوس عن مواجهة ميلان؟
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، على أهمية المباراة أمام نظيره آيه سي ميلان المقرر لها غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وذكر أليغري في المؤتمر الصحافي "هذه واحدة من أهم مباريات الموسم، ميلان اكتسب الشخصية في السنوات الأخيرة".

وتابع "سيتعين علينا تقديم أداء جيد، نحن ننمو ونعمل جميعًا معًا، ويجب أن نستمر بعد الفوز الذي حققناه الأربعاء الماضي".

وأضاف "لدي بعض الشكوك حول تشكيل المباراة، لدينا العديد من المباريات قبل فترة التوقف الدولي، الشيء المهم هو أن يشعر الجميع بأنهم يشاركون معنا".

ونوه "واحد من هذه الشكوك هو فيديريكو كييزا، والذي يؤدي بشكل جيد في اليمين، لكنه يتحسن على اللعب في مراكز أخرى، السرعة الفائقة من أبرز صفاته".

وأوضح "لا نزال نتعرف على بعضنا البعض، النتائج لم تكن متناسبة مع الأداء، كان بإمكاننا الحصول على المزيد من النقاط، أنا متحمس كالعادة".

وأردف "ميلان عاد لدوري أبطال أوروبا، ولعب مباراة الأربعاء ضد ليفربول بشخصية رائعة، مباراة الغد مهمة".

وزاد "المؤشرات الأولى للموسم ستكون بحلول عطلة شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أعتقد أننا سنكون في موقف مختلف".

وواصل "في الوقت الحالي، نحتاج للتأكيد على حقيقة أن تقديم 100% قد لا يكون كافيًا للفوز باللقب، نحن لا نلعب للفوز بالمباريات لكن من أجل البطولات، لأن الأفضل دائمًا يفوز على المدى الطويل".

وعن دي ليخت، قال "هو لاعب جيد، كان عليه توقعات كبيرة، لكن عليك أن تكون هادئًا، حيث أن قميص يوفنتوس ثقيل للغاية، إنه بحاجة للتحسن وهذا طبيعي".

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#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس
#ميلان
#الدوري الإيطالي

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