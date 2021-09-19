تشيلسي يسحق توتنهام بثلاثية نظيفة

حقق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من اللاعبين تياغو سيلفا ونغولو كانتي وأنتونيو روديغر.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 9 نقاط وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

جاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء بالدقيقة السادسة، عبر مهاجم توتنهام سون هيونج مين، الذي ارتدت تسديدته من المدافعين، قبل أن تعود الكرة إليه ليوجّه عرضية، أبعدها مدافع تشيلسي تياغو سيلفا.

وجرب مدافع تشيلسي، أندرياس كريستينسن، حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء علت المرمى في الدقيقة 27.

وخرج الحارس كيبا من مرماه لإيقاف انفراد سون، إثر تمريرة بينية متقنة من الأرجنتيني، جيوفاني لو سيلسو، في الدقيقة 33.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بشكل أفضل، فمرر لاعب الوسط جورجينيو كرة ساقطة مميزة، وصل إليها الإسباني ماركوس ألونس ليتابعها من زاوية صعبة، لكن الحارس لوريس أبعدها عن مرماه بالدقيقة 48.

وافتتح البلوز التسجيل في الدقيقة 50، عندما نفذ ألونسو ركلة ركنية، قابلها سيلفا برأسه على يسار لوريس.

وسرعان ما أضاف تشيلسي الهدف الثاني، في الدقيقة 57، عندما فقد توتنهام الكرة في منتصف ملعبه، لتصل إلى البديل الفرنسي نغولو كانتي، الذي أطلق تسديدة من بعيد، ارتدت من مدافع توتنهام إريك داير ثم القائم، قبل أن تستقر في المرمى.

وأجرى مدرب توتنهام، نونو سانتو، تبديلين دفعة واحدة، حيث أشرك أوليفر سكيب وبراين جيل، في محل ندومبيلي ولو سيلسو.

وأطلق نجم السبيرز، هاري كين، تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سيطر عليها الحارس كيبا في الدقيقة 64.

ودخل المهاجم الألماني تيمو فيرنر بدلا من مواطنه كاي هافيرتز في تشكيلة تشيلسي، بينما أنقذ لوريس مرماه مجددا من رأسية قوية لسيلفا، في الدقيقة 75.

وانطلق لوكاكو بهجمة مرتدة قبل أن يمرر إلى فيرنر، الذي تلكأ في التسديد ليفقد الكرة، في الدقيقة 78.

وتألق لوريس ليحرم فيرنر من التسجيل، في الدقيقة 81، قبل أن يعود ويبعد بمهارة رأسية ألونسو.

ومرت الدقائق المتبقية وسط استسلام من توتنهام وهجمات مستمرة للبلوز، قبل أن يضيف مدافع تشيلسي، أنتونيو روديغر، الهدف الثالث لفريقه، عندما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من فيرنر، ليسدد الكرة زاحفة على يمين لوريس، وتنتهي المباراة بفوز الضيوف (3-0).