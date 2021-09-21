تشيلسي يتمسك بضم نجم بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي أبدى تمسكه في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، كينغسلي كومان، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كومان في صيف 2023، ورغم رغبة فريقه في تجديد عقده إلا أن اللاعب يغالي في مطالبه المالية.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فقد حاول تشيلسي ضم كومان في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن بايرن طلب الحصول على 86 مليون جنيه إسترليني وهو ما عقّد الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن المتوقع أن تنخفض مطالب بايرن في صيف 2022، وقبل موسم واحد من انتهاء عقد كومان، خاصة وأن اللاعب مصمم على عدم التجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أندية ليفربول وتوتنهام ويوفنتوس، مهتمون كذلك بضم اللاعب.

وخضع كومان لعملية جراحية بسيطة في القلب خلال الأيام الماضية، لعدم انتظام ضربات القلب، ولكن من المتوقع أن يعود للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل.