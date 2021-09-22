الجزائري محرز يؤرق باريس سان جيرمان!

ذكرت تقارير صحفية أن نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، تألق في آخر مباراة جمعت فريقه بباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء القادم.

وحقق السيتي فوزا ساحقا على لايبزيج في الجولة الأولى بالنتيجة 6-3، فيما عاد باريس سان جيرمان بتعادل مخيب أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل منهما.

والتقى الفريقان في مواجهة نارية لحساب نصف نهائي النسخة الماضية من المسابقة، ولعب محرز دور البطولة.

ففي الذهاب تفوق الإنجليز في عقر دار باريس، بنتيجة 2-1، وسجل الجناح الجزائري هدف الفوز.

وواصل محرز التألق، في الإياب، وأحرز ثنائية ساحرة، أمنت فوز فريقه 2-0، ليصعد إلى نهائي دوري الأبطال، وسط تشجيع حماسي من جماهير السيتيزنز.