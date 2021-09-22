تفاصيل جديدة حول إصابة ميسي!

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة حول تعرض نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، للإصابة التي حرمته من اللعب في مباراة فريقه أمام ميتز في الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن مقطع فيديو من مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون، أوضح إصابة ميسي نتيجة احتكاك بالمدافع الألماني جيروم بواتينغ.

وأضافت أن الركبة اليسرى لميسي اصطدمت بقوة بركبة بواتينغ اليسرى، أثناء انطلاق البرغوث بأقصى سرعة، في الهجمة التي انتهت بركلة جزاء لصالح زميله نيمار.

وأظهر مقطع الفيديو أيضًا أن ميسي عانى من انزعاجات شديدة في ركبته اليسرى، وقام ببعض تمارين الثني والفرد لتجاوز الآلام.

لكن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق الباريسي، قرر استبداله بعد 10 دقائق فقط من احتكاك ميسي بمدافع ليون، مما أغضب اللاعب الأرجنتيني، ووصل الأمر لعدم مصافحة مدربه بعد الخروج من الملعب.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي سيجري فحصًا جديدًا غدًا الخميس لتحديد قوة الإصابة، وموعد جاهزيته للتدريبات، استعدادًا لمباراتي الأسبوع المقبل ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي، ثم مانشستر سيتي في دوري الأبطال.