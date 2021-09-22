  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تفاصيل جديدة حول إصابة ميسي!

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 21:58

تفاصيل جديدة حول إصابة ميسي!
بواتينغ وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة حول تعرض نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، للإصابة التي حرمته من اللعب في مباراة فريقه أمام ميتز في الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن مقطع فيديو من مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون، أوضح إصابة ميسي نتيجة احتكاك بالمدافع الألماني جيروم بواتينغ.

وأضافت أن الركبة اليسرى لميسي اصطدمت بقوة بركبة بواتينغ اليسرى، أثناء انطلاق البرغوث بأقصى سرعة، في الهجمة التي انتهت بركلة جزاء لصالح زميله نيمار.

وأظهر مقطع الفيديو أيضًا أن ميسي عانى من انزعاجات شديدة في ركبته اليسرى، وقام ببعض تمارين الثني والفرد لتجاوز الآلام.

لكن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق الباريسي، قرر استبداله بعد 10 دقائق فقط من احتكاك ميسي بمدافع ليون، مما أغضب اللاعب الأرجنتيني، ووصل الأمر لعدم مصافحة مدربه بعد الخروج من الملعب.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي سيجري فحصًا جديدًا غدًا الخميس لتحديد قوة الإصابة، وموعد جاهزيته للتدريبات، استعدادًا لمباراتي الأسبوع المقبل ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي، ثم مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

بودكاست عرب 48

#ليونيل ميسي
#جيروم بواتينغ
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كأس العالم يخلق أزمة بين "يويفا" والاتحاد الدولي
كأس العالم يخلق أزمة بين "يويفا" والاتحاد الدولي

2021-09-22

برشلونة يكشف مدربه المفضل لخلافة كومان
برشلونة يكشف مدربه المفضل لخلافة كومان

2021-09-22

الأعلى دخلا: كريستيانو في المقدمة وصلاح خامسا
الأعلى دخلا: كريستيانو في المقدمة وصلاح خامسا

2021-09-22

الأكثر قراءة

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

2021-09-21
دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

2021-09-21
النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

2021-09-21
استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

2021-09-21
السودان:

السودان: "انقلاب فاشل" في محاولة للسيطرة على مقر الإعلام الرسمي

2021-09-21