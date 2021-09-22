  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد مهدد بفقدان أحد نجومه

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 08:47

ريال مدريد مهدد بفقدان أحد نجومه
النجم الإسباني ماركو أسينسيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني هدد بالرحيل عن صفوف الفريق بسبب قلة مشاركاته في الموسم الكروي الجاري.

وتلقى اللاعب، ماركو أسينسيو، أكثر من عرض وكان قريبا من الرحيل هذا الصيف، إلا أن مدرب الفريق الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، تمسك باستمراره.

ومع ذلك، فقد شارك أسينسيو في أقل من 70 دقيقة طوال 6 مباريات لعبها الميرنغي حتى الآن، سواء في الليغا أو دوري الأبطال.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ممثلي أسينسيو سينتظرون لمعرفة موقف اللاعب هذا الأسبوع، وإذا استمر على مقاعد البدلاء، سيبدأون في محادثاتهم مع الأندية المهتمة بضمه، لرحيله في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان من المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على أسينسيو بشكل أساسي مع بداية الموسم، إلا أن المستوى الذي ظهر عليه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ضمن له مكانًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#ماركو أسينسيو

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجزائري محرز يؤرق باريس سان جيرمان!
الجزائري محرز يؤرق باريس سان جيرمان!

2021-09-22

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

2021-09-21

مفاجأة: أتلتيكو مدريد رفض ضم كريستيانو
مفاجأة: أتلتيكو مدريد رفض ضم كريستيانو

2021-09-21

الأكثر قراءة

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

2021-09-21
دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

2021-09-21
النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

2021-09-21
السودان:

السودان: "انقلاب فاشل" في محاولة للسيطرة على مقر الإعلام الرسمي

2021-09-21
استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

2021-09-21