ريال مدريد مهدد بفقدان أحد نجومه

ذكرت تقارير صحفية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني هدد بالرحيل عن صفوف الفريق بسبب قلة مشاركاته في الموسم الكروي الجاري.

وتلقى اللاعب، ماركو أسينسيو، أكثر من عرض وكان قريبا من الرحيل هذا الصيف، إلا أن مدرب الفريق الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، تمسك باستمراره.

ومع ذلك، فقد شارك أسينسيو في أقل من 70 دقيقة طوال 6 مباريات لعبها الميرنغي حتى الآن، سواء في الليغا أو دوري الأبطال.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ممثلي أسينسيو سينتظرون لمعرفة موقف اللاعب هذا الأسبوع، وإذا استمر على مقاعد البدلاء، سيبدأون في محادثاتهم مع الأندية المهتمة بضمه، لرحيله في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان من المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على أسينسيو بشكل أساسي مع بداية الموسم، إلا أن المستوى الذي ظهر عليه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ضمن له مكانًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي.