واصل ريال مدريد نتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد - القديم، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، محققًا فوزه الرابع تواليًا، وذلك بنتيجة كاسحة على ضيفه ريال مايوركا (6-1)، مساء الأربعاء، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني، ما سمح له باستعادة الصدارة من جاره أتلتيكو مدريد حامل اللقب.

وتصدر أتلتيكو الترتيب مؤقتا، الثلاثاء، بفوزه على ضيفه خيتافي 2-1، لكن جاره الملكي استعادها بفارق نقطتين عن حامل اللقب بعدما حقق فوزه الخامس تواليًا على الصعيدين المحلي والقاري بفضل ثلاثية ماركو أسينسيو وتألق الفرنسي كريم بنزيمة، بهدفين وتمريرتين حاسمتين.

وحسمت النقاط الثلاث إلى حد كبير قبل مرور نصف ساعة على البداية، إذ ضرب ريال باكرًا بافتتاحه التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق عبر بنزيمة الذي استفاد من خطأ فادح للمدافع يوسيب غايا، ليخطف الكرة ويتقدم بها قبل أن يسددها على يمين الحارس، مسجلاً هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

وعزز أسينسيو تقدم النادي الملكي بهدف ثانٍ بعدما سقطت الكرة أمامه إثر توغل في الجهة اليسرى من البرازيلي البرازيلي رودريغو، الذي ارتدت عرضيته من المدافع ثم الحارس قبل أن تجد طريقها الى زميله الإسباني الذي أودعها الشباك (د‘ 24).

وبعدما رد مايوركا سريعًا بهدف جميل للكوري الجنوبي لي كانغ-إن إثر مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من مشارف المنطقة إلى شباك الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا (د‘ 25)، ضرب أسينسيو مجددًا وسجل هدفه الشخصي الثاني معيدًا الفارق إلى هدفين بعد تمريرة من بنزيمة (د‘ 29).

وفي مستهل الشوط الثاني، اعتقد بنزيمة أنه وجه الضربة القاضية للضيوف بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثامن في "لا ليغا" هذا الموسم، مستفيدًا من مجهود كبير للبرازيلي رودريغو على الجهة اليمنى، إلا أن الحكم الغاه بعد تدخل من حكم الـVAR، بسبب خطأ على الفرنسي قبل تسديده الكرة في الشباك (د‘ 49).

إلا أن النادي الملكي لم ينتظر طويلاً لإضافة الهدف الرابع وهذه المرة عبر أسينسيو الذي أكمل ثلاثيته في الدقيقة 55، بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة ثانية في اللقاء لبنزيمة وسابعة هذا الموسم في "لا ليغا".

وأكمل الريال مهرجانه التهديفي بهدف خامس وثان لبنزيمة في اللقاء والثامن هذا الموسم بتسديدة تحولت من مدافِعَيّن وخدعت الحارس بعدما وصلته الكرة من النمسوي دافيد ألابا (د‘ 78)، قبل أن يضيف البديل إيسكو الهدف السادس بتمريرة من فينيسيوس (د‘ 84).

ورفع بنزيمة رصيده إلى 200 هدفًا في الدوري الإسباني الذي بدأ اللعب فيه عام 2009، ليصبح بذلك عاشر لاعب يدخل هذا النادي الحصري الذي يتصدره نجما برشلونة وريال السابقان الأرجنتيني ليونيل ميسي (474) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (311).