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وست هام يثأر من مانشستر يونايتد ويقصيه من كأس الرابطة

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 09:17

وست هام يثأر من مانشستر يونايتد ويقصيه من كأس الرابطة
(أ ب)
عرب ٤٨

بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2 في الدوري الإنجليزي بطريقة دراماتيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، نجح وست هام في الثأر من منافسه بالفوز عليه 1- صفر في عقر داره وأخرجه من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء الأربعاء، في حين تأهلت أدية تشلسي وتوتنهام وأرسنال إلى الدور الرابع.

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، أجرى مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير 11 تبديلا على التشكيلة التي خاضت مباراة الدوري، وأراح نجوم الصف الاول، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي بول بوغبا وصانع الألعاب البرتغالي برونو فرنانديش (شارك منتصف الشوط الثاني).

وعلى الرغم من سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللعب نسبيا في الشوط الأول، إلا أن وست هام هو الذي افتتح التسجيل بواسطة مهاجمه الأرجنتيني مانويل لانزيني بعد مرور 9 دقائق إثر معمعة داخل المنطقة.

وضغط مانشستر على مرمى وست هام وحارسه الفرنسي ألفونس أريولا، لكن هجماته كانت خجولة ولم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

وفي الشوط الثاني سنحت بعض الفرص لمانشستر يونايتد لكن مهاجميه تهافتوا على إهدارها الواحدة تلو الآخرى ليخرج الفريق من الدور الثالث.

والخسارة هي الثانية لمانشستر منذ مطلع الموسم الحالي بعد سقوطه أمام يونغ بويز السويسري في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، في مباراة خاض 60 دقيقة منها بعشرة لاعبين إثر طرد ظهيره الأيمن وان بيساكا، علما بأن سجله في الدوري يتضمن 4 انتصارات وتعادلا واحدا.

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#مانشستر يونايتد
#رابطة الأندية الإنجليزية
#وست هام

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