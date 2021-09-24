سان جيرمان يعلن آخر المستجدات حول إصابة ميسي

أفادت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أصدر بيانا في أعقاب الإصابة التي تعرض لها نجمه، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء في بيان الفريق الفرنسي أن ميسي لن يكون جاهزا لخوض مباراة مونبيلييه، غدا السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وأوضح أيضا أن ليو بدأ اليوم الركض في الملعب وفقا للبروتوكول العلاجي الموضوع له، وسيتم إصدار بيان جديد عن تطور حالته، يوم الأحد المقبل.

ويعاني اللاعب الأرجنتيني من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون، وأبعدته عن المباراة الأخيرة ضد ميتز.

ولفت البيان إلى أن لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، سيشارك في التدريبات الجماعية مجددا يوم الأحد، بعد التعافي من إصابته.

أما سيرجيو راموس، يواصل التدرب منفردا على هامش المران الجماعي للفريق، ونفس الحال بالنسبة للمهاجم الشاب، إسماعيل الغربي.