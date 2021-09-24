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مبابي يكسر رقما قياسيا لابراهيموفيتش

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 08:31

مبابي يكسر رقما قياسيا لابراهيموفيتش
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، حطم رقما قياسيا بعد احتكاره أول جائزة فردية في مسيرته الكروية.

وحصد مبابي جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر آب/ أغسطس الماضي، حسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية.

وأضافت أيضا أن كيليان، بات أكثر لاعب فوزا بجائزة لاعب الشهر للمرة السادسة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلاً باسم إبراهيموفيتش بـ5 جوائز لاعبي الشهر.

وساهم المهاجم الفرنسي الشاب في الانطلاقة القوية لفريقه هذا الموسم في الليج وان، حيث حقق بي إس جي العلامة الكاملة بالفوز في أول 7 مباريات.

كما سجل كيليان مبابي 4 أهداف في الدوري منذ بداية الموسم الجاري.

بودكاست عرب 48

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي
#زلاتان إبراهيموفيتش

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