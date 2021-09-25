خسارة بيتية لمانشستر يونايتد بالوقت القاتل

مني مانشستر يونايتد بخسارة بيتية بالوقت القاتل أمام أستون فيلا بهدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أستون فيلا، اللاعب كورتني هوس.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أستون فيلا 10 نقاط وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لليونايتد في الدقيقة الثانية، بعدما أرسل شاو عرضية أرضية من الجانب الأيسر، استقبلها فيرنانديز داخل المنطقة، وسدد كرة ذهبت أعلى العارضة.

وظهر رونالدو في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم.

وأهدر أستون فيلا فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 16، بعدما أرسل كاش عرضية أرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى تارجت داخل منطقة الـ6 ياردات، ليسدد الأخير كرة مباشرة، ذهبت بغرابة أعلى العارضة.

ورد عليه اليونايتد مباشرة في الدقيقة 18، بتوغل لجرينوود داخل منطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة أرضية ضعيفة أمسك بها بسهولة مارتينيز.

وأخطأ دي خيا في إبعاد كرة في الدقيقة 23، لتصل إلى واتكينز داخل منطقة الجزاء، والذي سدد بدوره كرة أرضية، نجح الحارس الإسباني في التصدي لها وتصحيح خطأه.

وعانى شاو من إصابة عضلية ولم يتمكن من مواصلة المباراة، ليغادر الملعب في الدقيقة 34، ويحل مكانه دالوت.

وكاد أستون فيلا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39، بعدما ارتقى كونسا لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية ذهبت أعلى العارضة.

ورد عليه ماجواير بالارتقاء لعرضية فيرنانديز من ركلة حرة، مسددًا رأسية قوية تألق مارتينيز في التصدي لها في الدقيقة 43.

وتابع بوجبا عرضية من ركلة ركنية مسددًا رأسية مميزة مرت بقليل إلى جوار القائم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، مهد ماكتوميناي الكرة على حدود منطقة الجزاء لبوجبا، الذي سدد بدوره كرة مقوسة علت العارضة بقليل.

ومع تحسن مستوى اليونايتد الهجومي، أرسل فيرنانديز بينية لجرينوود في الدقيقة 65، ليسدد الأخير كرة أرضية ضعيفة من داخل المنطقة، أمسك بها مارتينيز بسهولة.

ودفع سولسكاير بورقته الثانية في الدقيقة 67، بنزول ليندلوف على حساب ماجواير، الذي عانى من الإصابة مع بداية الشوط الثاني.

ومن هدمة مرتدة سرعة لأستون فيلا، انطلق واتكينز بالكرة وراوغ فاران وماكتوميناي، قبل أن يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 69، تألق دي خيا في التصدي لها.

ورد عليه جرينوود بتسديدة أرضية من على حدود المنطقة، مرت إلى جوار القائم.

ومرر فيرنانديز بينية سحرية لبوجبا داخل المنطقة فء الدقيقة 71، ليسدد الفرنسي كرة أرضية مرت أيضًا إلى جوار القائم.

وحاول بوجبا الاعتماد على المهارة الفردية في التلاعب بدفاع أستون فيلا في الدقيقة 75، قبل أن يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها مارتينيز.

وأجرى سولسكاير التبديل الثالث في الدقيقة 82، بنزول كافاني على حساب رونالدو بحثًا عن خطف النقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة.

وسجل أستون فيلا هدفًا قاتلًا في الدقيقة 88، بعدما ارتقى هاوس لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية سكنت شباك دي خيا.

وتحصل اليونايتد في الدقيقة 91 على ركلة جزاء بعدما أرسل فيرنانديز عرضية اصطدمت بيد هاوس، وأهدر فيرنانديز الركلة بتسديد كرة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز أستون فيلا بهدف دون رد.