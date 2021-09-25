كلوب: صلاح ماكينة أهداف ولا يختلف عن ليفاندوفسكي

أفادت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أشاد بنجم فريقه المصري محمد صلاح في ظل الأرقام التي يحققها.

وذكر كلوب في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "وصفت روبرت ليفاندوفسكي بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين عملت معهم على الإطلاق؟ لست متأكدًا من أنني قلت إنه أفضل لاعب دربته على الإطلاق. كان السؤال في ذلك الوقت أي لاعب تحسن أكثر؟".

وأضاف "كان من الواضح أنه ليفاندوفسكي في ذلك الوقت، لأنني رأيته عندما وصل إلى دورتموند".

وتابع "لقد قمنا بمراقبة ليفاندوفسكي لمدة عامين، وفي ذلك الوقت تحسن كثيرًا بالفعل، لكن عندما وصل كان لا يزال هناك بعض الأمور القابلة للتحسين. إنه اليوم لاعب استثنائي للغاية".

وواصل "محمد صلاح في نفس مستوى ليفاندوفسكي تمامًا، لا شك في ذلك. إن مو ماكينة أهداف بالتأكيد، كما أن احترافيته لا يعلى عليها مطلقًا. إنه يفعل كل شيء ليكون لائقًا دائمًا، ويبقى على المسار الصحيح".

وأكمل "علاوة على ذلك، وبصرف النظر عن مهاراته الفنية، فإنه متشوق دائمًا صوب تسجيل الأهداف وهذا مفيد أيضًا، كما أنه نفس الأمر لدى ليفاندوفسكي. هذا جيد ومفيد للغاية للاعب كرة قدم".

وأردف "أيا كان ما تفعله على أرض الملعب، وأيا كان ما تصنعه، فأنت بحاجة إلى شخص يتصرف بشكل استثنائي ويسجل الأهداف".

واستطرد "مو في نفس المستوى مع أفضل من رأيتهم على الإطلاق. إنه يعرف ذلك، كما أن الأرقام التي يمتلكها جنونية، ومن الواضح أنني محظوظ للعمل مع بعض اللاعبين الجيدين في مسيرتي".

واستمر "هل توقع صلاح عند وصوله أن يتمكن من تحقيق هذه الأرقام؟ ربما نعم!".

وأشار "هل كنت تتوقع أنت أيضًا هذا الأمر؟ لا.. لأنه لا يمكنك توقع هذه الأمور، لأنك ستضع ضغطًا على اللاعب، لكن مو قطع خطوات هائلة منذ وصوله إلى هنا. لقد لعبنا بأسلوب جيد ويساعد على تسجيل الأهداف، حيث تطور الفريق في الاتجاه الصحيح، وكان لصلاح تأثير كبير على ذلك بشكل واضح".

وأوضح "عليك أن تحافظ على لياقتك ويجب أن يسير كل شيء في الاتجاه الصحيح.. هذا كل شيء، لكن لا يمكنني أن أكون أكثر تفاؤلًا بشأن الأشياء التي حققها مو بالفعل، إلا أنه من الواضح أننا مهتمون أكثر بشأن ما قد يحققه في المستقبل".

وختم "في الوقت الحالي صلاح في حالة جيدة وفي مزاج جيد، وهذا مفيد. إنه يعمل بجد وتكيف مع بعض التغييرات في أسلوب لعبنا، والطريقة التي نلعب بها، وأشياء من هذا القبيل. إنه يستمتع وكل هذا جيد وإيجابي. لا شيء آخر يمكنني قوله".