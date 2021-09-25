ماذا قال أنشيلوتي عن وضع برشلونة؟

ذكر مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن فريقه جاهز لملاقاة نظيره فياريال في وقت لاحق من مساء اليوم، السبت، ضمن أحداث الجولة السابعة من الليغا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة "سنواجه فياريال الذي يتمتع بخبرة كبيرة وتنظيم جيد، هي مباراة مهمة، ونود أن نظهر بشكل جيد".

وأضاف "يجب أن نتحسن على المستوى الدفاعي، ونعمل معًا على ذلك، وبأكبر قوة، هذا هو الأسلوب الذي علينا اتباعه في المباريات المقبلة.. نحن نعمل بمقاطع الفيديو، حيث نعد المقاطع ليتمكن اللاعبون من رؤية ما يفعلونه بشكل جيد، وما يفعلونه بشكل سيء".

وعن المداورة، قال "هي قضية يجب إدارتها بشكل جيد، لأنها معقدة، وهناك الكثير من التفاصيل.. لكن ما علي فعله، هو اختيار أفضل اللاعبين للفوز بالمباريات".

وأردف "هازارد يتدرب بشكل جيد، وهذا أمر مهم، وليس لديه مشكلة حاليًا.. لكن لا يمكنني ضمان أنه سيلعب كل مباراة، فلا يمكنني ضمان ذلك لأي لاعب".

وحول إمكانية فوز بنزيمة بالكرة الذهبية، أجاب أنشيلوتي "نعم، أعتقد أنه يجب أن يكون ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بالكرة الذهبية.. ولديه الوقت للتتويج بالجائزة، فكلما زاد عمره كلما أصبح أفضل".

واستكمل "اللاعبون في الهجوم يقومون بعمل جيد، وخلال هذا الوقت ركزنا على الدفاع، لأنه يحتاج لتحسين أكثر، بعكس الهجوم الذي نمتلك فيه الكثير من الجودة".

وواصل أنشيلوتي "أسينسيو كان مهما للفريق قبل مباراة مايوركا، وأظهر ذلك خلال اللقاء.. بالنسبة لنا هو لاعب مهم جدًا".

وعن رأيه في أداء برشلونة، أجاب "أشاهد المباريات لأنني أحب كرة القدم، ولست سعيدًا إذا كان فريق مثل برشلونة يمر بوقت سيء، فالأمور لا تسير على ما يرام".

وبشأن عدم حصول لونين على فرصة، أجاب المدرب المخضرم "لدينا أفكار واضحة بخصوص حراس المرمى، فخلف كورتوا يوجد شاب مثل لونين، وهو قوي للغاية، ولديه الكثير من الجودة.. يستحق اللعب، وسيفعل ذلك قريبًا".

وأتم "بعد الفوز على مايوركا بسداسية، عدت للمنزل راضيًا، لكن علينا التركيز على ما نحتاج إلى تحسينه".