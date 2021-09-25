مانشستر سيتي يتخطى عقبة تشيلسي

تخطى مانشستر سيتي عقبة نظيره تشيلسي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح السيتي، اللاعب غابرييل جيسوس.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند نفس النقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة باستحواذ تام لمانشستر سيتي على الكرة، مقابل تراجع لتشيلسي لتحصين المنطقة الدفاعية، والاعتماد على الهجمات العكسية.

وبلغ استحواذ السيتيزنز على الكرة 71%، لكن دون أي خطورة تُذكر، طوال أول 25 دقيقة من المباراة، في مواجهة بعض المحاولات الضعيفة لتشيلسي.

واشتكى رييس جيمس، لاعب البلوز، من آلام في كاحل القدم، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليقرر توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، سحبه والدفع بالبرازيلي تياجو سيلفا في الدقيقة 29.

ووجه رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بروديجر مدافع تشيلسي، لتتحول إلى الركنية في الدقيقة 33.

وسدد كيفن دي بروين كرة صاروخية، من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تشيلسي في الدقيقة 38.

وأضاع جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41، عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد برعونة بجانب القائم الأيمن لمرمى البلوز.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي محاولاته للتسجيل، وسدد جريليش كرة مرت بجانب القائم الأيسر، في الدقيقة 48.

ونجح جيسوس في تسجيل هدف الفوز للسيتي، في الدقيقة 53، عندما أطلق زميله كانسيلو تسديدة ارتطمت بدفاع تشيلسي، لتصل للبرازيلي الذي راوغ وصوب كرة اصطدمت بجورجينيو، وأكملت طريقها للشباك.

وتألق ميندي، حارس مرمى تشيلسي، في التصدي لتسديدة من جريليش، حيث حولها إلى ركنية في الدقيقة 57.

وكاد جابرييل جيسوس أن يضيف الهدف الثاني للسيتي، في الدقيقة 61، عندما سدد كرة شتتها تياجو سيلفا من على خط المرمى.

ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدف للبلوز، في الدقيقة 63، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وتألق ميندي مجددا في التصدي لانفراد من جريليش، في الدقيقة 83.

وفشلت محاولات لاعبي تشيلسي للعودة في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز السيتي (1-0).