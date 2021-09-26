آرسنال يسحق توتنهام بثلاثية مقابل هدف

ألحق آرسنال الخسارة بنظيره توتنهام هوتسبير بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية آرسنال كل من اللاعبين إيميل سميث روي وبيير إيميريك أوباميانغ وبوكايو ساكا، في المقابل سجل هدف توتنهام اللاعب هيونغ مين سون.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز العاشر، في حين تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند نفس النقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

افتتح آرسنال التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12، بعد توغل من ساكا في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، حيث أرسل عرضية أرضية لروي الخالي من الرقابة، وسدد الأخير مباشرة في الشباك.

وواصل آرسنال زحفه تجاه مرمى سبيرز، بعدما مهد ساكا الكرة لبارتي على حدود المنطقة في الدقيقة 16، ليسدد الغاني كرة قوية تألق لوريس في إبعادها إلى الركنية، وتبعه أوباميانغ بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وظهر توتنهام هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 22، بانطلاقة من سون في الجانب الأيسر، أنهاها بتسديدة قوية من داخل المنطقة تألق رامسدالي في التصدي لها.

وأراد كين الإعلان عن وجوده في المباراة بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 24، ذهبت بعيدا عن المرمى.

ونجح آرسنال في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 27 من هجمة سريعة انطلق من خلالها روي من قبل وسط الملعب حتى بلغ منطقة الجزاء، ثم مرر لأوباميانغ الذي سدد كرة أرضية في شباك لوريس.

وأضاف آرسنال الهدف الثالث في الدقيقة 34، حين حاول ساكا التمرير من الجهة اليمنى فاصطدمت كرته بكين وتمهدت أمامه من جديد، فسدد لاعب الجانرز في الشباك.

وحاول توتنهام تقليص الفارق في الدقيقة 39، بعدما تابع كين عرضية من ركلة ركنية، وسدد رأسية مرت إلى جوار القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال 3-0.

وبدأ آرسنال الشوط الثاني بتسديدة قوية من بارتي من خارج المنطقة في الدقيقة 46، مرت بجوار القائم.

وظهر سبيرز في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية قوية من كين من على حدود منطقة الجزاء، تألق رامسدالي في التصدي لها.

وأهدر توتنهام فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 63، بعدما أرسل داير بينية مميزة، انفرد على إثرها كين برامسدالي، فسدد نجم سبيرز من فوق الحارس ومرت الكرة بجوار القائم.

وأرسل أوديغارد عرضية من مخالفة في الدقيقة 68، تابعها أوباميانغ بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة، نجح لوريس في الإمساك بها.

وبحث ساكا عن إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لوريس.

وقلص توتنهام الفارق في الدقيقة 79، بعدما أرسل ريجيلون عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها سون بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، لمست أصابع رامسدالي وسكنت الشباك.

وحاول آرسنال الرد بعدها في الدقيقة 83، بتسديدة من تيرني من خارج منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بمحاذاة القائم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سدد مورا كرة من خارج منطقة الجزاء، لمست أصابع رامسدالي واصطدمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز آرسنال (3-1).