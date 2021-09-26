  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كريستيانو رونالدو يفكر بالاعتزال!

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 16:15

كريستيانو رونالدو يفكر بالاعتزال!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يفكر في الاعتزال رفقة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مصدر من "الشياطين الحمر" ذكر أن رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع الفريق لأكثر من عامين.

ويمتد عقد رونالدو مع يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأضاف المصدر أن رونالدو يخطط للاعتزال في مانشستر يونايتد، وبدء مسيرته في عالم التدريب هناك.

وأشار إلى أننا قد نراه مستقبلًا يدرب نجله ويطوره في مانشستر يونايتد، كما حدث مع صاروخ ماديرا من قبل السير أليكس فيرغسون في مطلع القرن الحالي.

وأوضح المصدر أن رونالدو يرى أن البقاء مع مانشستر حتى الاعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته مع كرة القدم.

بودكاست عرب 48

#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل يلحق ميسي بمواجهة مانشستر سيتي؟
هل يلحق ميسي بمواجهة مانشستر سيتي؟

2021-09-26

تشافي ينتظر إشارة من برشلونة
تشافي ينتظر إشارة من برشلونة

2021-09-26

رئيس رابطة الليغا: صلاح يملك الكفاءة للعب في إسبانيا
رئيس رابطة الليغا: صلاح يملك الكفاءة للعب في إسبانيا

2021-09-26

الأكثر قراءة

81 ضحية منذ مطلع العام: قتيلان في النقب والناصرة بإطلاق نار

81 ضحية منذ مطلع العام: قتيلان في النقب والناصرة بإطلاق نار

2021-09-25
النقب: ضحية ثانية بإطلاق نار خلال ساعات

النقب: ضحية ثانية بإطلاق نار خلال ساعات

2021-09-25
حماس: إسرائيل تطلب وساطة 4 دول في صفقة تبادل أسرى

حماس: إسرائيل تطلب وساطة 4 دول في صفقة تبادل أسرى

2021-09-25
إصابات بينها حرجة في حادث سير شمالي جنين

إصابات بينها حرجة في حادث سير شمالي جنين

2021-09-25
تونس: استقالة أكثر من 100 قيادي في حركة

تونس: استقالة أكثر من 100 قيادي في حركة "النهضة"

2021-09-25