كريستيانو رونالدو يفكر بالاعتزال!

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يفكر في الاعتزال رفقة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مصدر من "الشياطين الحمر" ذكر أن رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع الفريق لأكثر من عامين.

ويمتد عقد رونالدو مع يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأضاف المصدر أن رونالدو يخطط للاعتزال في مانشستر يونايتد، وبدء مسيرته في عالم التدريب هناك.

وأشار إلى أننا قد نراه مستقبلًا يدرب نجله ويطوره في مانشستر يونايتد، كما حدث مع صاروخ ماديرا من قبل السير أليكس فيرغسون في مطلع القرن الحالي.

وأوضح المصدر أن رونالدو يرى أن البقاء مع مانشستر حتى الاعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته مع كرة القدم.