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وكيل صلاح يوجه رسالة إلى ليفربول!

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 16:14

وكيل صلاح يوجه رسالة إلى ليفربول!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن وكيل النجم المصري، محمد صلاح، قام بتوجيه رسالة لإدارة فريقه ليفربول الإنجليزي بخصوص تمديد عقد اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين الطرفين في صيف 2023، وحسب تقارير صحفية فإن صلاح يريد الحصول على راتب قياسي في تاريخ "الريدز" من أجل التوقيع على عقد جديد.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن وكيل صلاح، رامي عباس، أعاد نشر تغريدة تشيد بإنجاز اللاعب، وكتب عليها "نعم"، ليوجه رسالة لإدارة النادي بأن الفرعون المصري، استئنائي في تاريخ الريدز.

وأعادعباس، نشر تغريدة من "Optus Sport" تقول "ليفربول موجود منذ 129 عامًا. لم يسجل أي لاعب مع الريدز 100 هدف، أسرع من محمد صلاح. ليس جيرارد أو توريس أو سواريز أو فاولر.. لا أحد. الملك المصري أسطورة رائعة بالفعل في أنفيلد".

وقالت "ميرور" إن هذه الرسالة موجهة إلى رؤساء ليفربول، الذين يتفاوض معهم رامي عباس، بشأن العقد الجديد للفرعون المصري.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#رامي عباس
#الدوري الإنجليزي

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