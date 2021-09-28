اليوم: مباريات الجولة 2 من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ وتخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

22:00 باريس سان جيرمان (فرنسا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

22:00 لايبزيج (ألمانيا) – كلوب بروج (بلجيكا)

المجموعة الثانية:

22:00 آيه سي ميلان (إيطاليا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

22:00 بورتو (البرتغال) – ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الثالثة:

19:45 أياكس أمستردام (هولندا) – بشكتاش (تركيا)

22:00 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة:

19:45 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

22:00 ريال مدريد (إسبانيا) – شيريف تيراسبول (مولدوفا)