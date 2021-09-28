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اليوم: مباريات الجولة 2 من مجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 09:26

اليوم: مباريات الجولة 2 من مجموعات دوري الأبطال
من تدريب باريس سان جيرمان (أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ وتخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

22:00 باريس سان جيرمان (فرنسا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

22:00 لايبزيج (ألمانيا) – كلوب بروج (بلجيكا)

المجموعة الثانية:

22:00 آيه سي ميلان (إيطاليا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

22:00 بورتو (البرتغال) – ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الثالثة:

19:45 أياكس أمستردام (هولندا) – بشكتاش (تركيا)

22:00 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة:

19:45 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

22:00 ريال مدريد (إسبانيا) – شيريف تيراسبول (مولدوفا)

بودكاست عرب 48

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