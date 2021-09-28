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مانشستر يونايتد يحسم موقفه من سولسكاير

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 16:17

مانشستر يونايتد يحسم موقفه من سولسكاير
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة مانشستر يونايتد تجاه مدربه النرويجي، أولي جونار سولسكاير، بعد النتائج السلبية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ردود الفعل حول المدرب بعد خسارة "الشياطين الحمر" أمام أستون فيلا، السبت الماضي، ضمن أحداث الجولة السادسة من البريمييرليغ.

ووجهت بعض جماهير مانشستر يونايتد هجومًا عنيفًا على سولسكاير، وحملته مسؤولية هزيمة الفريق، وتراجع النتائج، رغم كثرة النجوم بالفريق.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد جددت إدارة مانشستر يونايتد الثقة في سولسكاير، رغم خسارة الفريق في 3 من المباريات الأربعة الأخيرة، أمام يونغ بويز بدوري الأبطال ووست هام بكأس الرابطة وأستون فيلا بالبريمييرليغ.

وقد جدد مانشستر يونايتد عقد سولسكاير، هذا الصيف، لمدة 3 مواسم، وأشار إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي إلى أن النادي يسير على الطريق الصحيح تحت قيادته.

وأكد وودوارد، قبل الإعلان عن بيان النتائج المالية للنادي في نهاية العام، أن سولسكاير مستمر على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد.

وقال وودوراد "لقد عززنا الفريق بشكل كبير هذا الصيف بضم كريستيانو رونالدو ورافاييل فاران وجادون سانشو وتوم هيتون".

وأضاف "لقد أظهرت هذه التعاقدات قدرتنا على جذب أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، والتزامنا الراسخ بمساعدة أولي على تحقيق النجاح على أرض الملعب".

وختم "كان من دواعي سرورنا أن نرحب بعودة كريستيانو إلى النادي، جنبًا إلى جنب مع رافاييل وجادون وتوم، لتعزيز التقدم الذي حققه فريقنا الأول تحت قيادة أولي".

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#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#الدوري الإنجليزي

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