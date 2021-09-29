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اليوم: مباريات الجولة 2 من مجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 09:34

اليوم: مباريات الجولة 2 من مجموعات دوري الأبطال
(أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة:

22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – دينامو كييف (أوكرانيا)

22:00 بنفيكا (البرتغال) – برشلونة (إسبانيا)

المجموعة السادسة:

19:45 أتالانتا (إيطاليا) – يونج بويز (سويسرا)

22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – فياريال (إسبانيا)

المجموعة السابعة:

22:00 ريد بول سالزبورغ (النمسا) – ليل (فرنسا)

22:00 فولفسبورغ (ألمانيا) – إشبيلية (إسبانيا)

المجموعة الثامنة:

19:45 زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) – مالمو (السويد)

22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – تشيلسي (إنجلترا).

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#دوري أبطال أوروبا
#مباريات اليوم
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