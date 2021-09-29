اليوم: مباريات الجولة 2 من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:
المجموعة الخامسة:
22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – دينامو كييف (أوكرانيا)
22:00 بنفيكا (البرتغال) – برشلونة (إسبانيا)
المجموعة السادسة:
19:45 أتالانتا (إيطاليا) – يونج بويز (سويسرا)
22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – فياريال (إسبانيا)
المجموعة السابعة:
22:00 ريد بول سالزبورغ (النمسا) – ليل (فرنسا)
22:00 فولفسبورغ (ألمانيا) – إشبيلية (إسبانيا)
المجموعة الثامنة:
19:45 زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) – مالمو (السويد)
22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – تشيلسي (إنجلترا).
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