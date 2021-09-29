صلاح يحطم رقم إيتو ويطارد دروغبا

ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على بورتو البرتغالي بخماسية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفين في الدقيقتين 18 و60 من عمر المباراة، ليصل إلى هدفه الـ31 في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وحسب ما نقلته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن صلاح بات ثالث لاعب أفريقي يصل إلى حاجز الثلاثين هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق على االكاميروني صامويل إيتو الذي سبق وسجل 30 هدفا، وبات اللاعب الثاني الذي يتجاوز 30 هدفا بعد العاجي ديدييه دروغبا (44 هدفا).

وأضافت الشبكة أن صلاح هز الشباك في آخر 6 مباريات له مع ليفربول بكافة المسابقات، وهو أول لاعب في الفريق الأحمر يصل إلى هذا الرقم، منذ نيسان/ أبريل العام 2018، عندما هز اللاعب نفسه الشباك في 7 مباريات متتالية.