ماذا قال بنزيمة بعد الخسارة في دوري الأبطال؟

أعرب نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، عن إحباطه بعد خسارة فريقه المدوية أمام شيريف تيراسبول المولدوفي، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الملكي مباراته البيتية أمام نظيره المولدوفي الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

وذكر بنزيمة عبر حسابه على "انستغرام"، عقب خسارة ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن خيبة أملنا وإحباطنا".

وأضاف "لكن سنستمر في العمل فقط لأداء أفضل في المباراة التالية".

وأصبح بنزيمة بالمشاركة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، اللاعبان الوحيدان في التاريخ، اللذان سجلا في 17 موسما متتاليا لدوري أبطال أوروبا.

وتجاوز بنزيمة رقم راؤول غونزاليس، ليصبح رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 72 هدفًا.

ولا يتفوق على بنزيمة الآن في قائمة هدافي دوري الأبطال على مدار التاريخ سوى الثلاثي كريستيانو رونالدو (135 هدفًا)، ليونيل ميسي (121 هدفًا) وروبرت ليفاندوفسكي (75 هدفًا).