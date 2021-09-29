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نيمار يسخر من ميسي!

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 15:57

نيمار يسخر من ميسي!
نيمار وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ردّ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، على لقطة زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال المباراة التي فاز بها على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع استعد جناح السيتي، الجزائري رياض محرز، لتسديد ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، وهنا أسرع ميسي ليفترش الأرض خلف الحائط البشري لفريقه، ليحول دون إمكانية تسديد الجزائري لكرة أرضية.

ونشر نيمار هذه اللقطة عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها مازحًا "ماذا تفعل هناك؟"، بالإضافة لوجوه ضاحكة، في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي التواجد في هذا المكان.

يذكر أن النجم الأرجنتيني تمكن من افتتاح سجله التهديفي مع باريس، بإحراز الهدف الثاني في شباك السيتي.

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#نيمار دا سيلفا
#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان
#مانشستر سيتي
#دوري أبطال أوروبا

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