دوري الأبطال: خسارة قاسية لبرشلونة أمام بنفيكا

مني برشلونة الإسباني بخسارة قاسية أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية بنفيكا كل من اللاعبين داروين نونيز (هدفان) ورافا سيلفا.

وبهذا الفوز رفع بنفيكا رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة، في حين بقي رصيد برشلونة خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط مبكر من بنفيكا، ونجح داروين نونيز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، حيث انطلق على الطرف الأيسر، وبمجهود فردي راوغ الدفاع وسدد أسفل يمين تير شتيغن.

وكاد يارميتشوك مهاجم بنفيكا أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، بتسديدة قوية تصدى لها تير شتيغن.

وفي أول رد فعل لبرشلونة، في الدقيقة العاشرة، كاد لوك دي يونج أن يُسجل التعادل حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة، وسدد لولا تدخل مدافع بنفيكا الذي شتت الكرة.

وأضاع فرينكي دي يونغ، فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 11، حيث تلقى تمريرة في المنطقة، لكنه سدد بجانب القائم الأيسر.

وأرسل بيدري لاعب وسط برشلونة، تسديدة من خارج المنطقة، مرت أسفل يمين مرمى بنفيكا في الدقيقة 18.

وانطلق ديباي على الطرف الأيسر، وسدد كرة اصطدمت بالدفاع لتتحول إلى ركلة ركنية، بعدما مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 27.

وقرر رونالد كومان مدرب برشلونة، سحب جيرارد بيكيه، ولم يظهر السبب الرئيسي وراء هذا التغيير، حيث أشرك كومان بدلًا منه الشاب جافي في الدقيقة 33، لكن ربما خوفا من تعرضه للطرد بعدما تلقى إنذارًا مبكرًا.

واستمرت المحاولات دون فاعلية على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد لوكاس مدافع بنفيكا، كرة رأسية مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة 48.

وكاد داروين نونيز أن يُسجل الهدف الثاني لبنفيكا، حيث استغل الخروج الساذج من تير شتيغن، وسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 50.

وأضاع فرينكي دي يونغ، فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56، حيث اصطدمت تسديدته بالقائم الأيمن.

ونجح رافا سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لبنفكيا في الدقيقة 69، حيث استغل ارتداد الكرة وأسكنها في شباك تير شتيغن.

وطالب لاعبو بنفيكا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 76، إثر لمسة يد على دست، وبعد الرجوع لتقنية الفار احتسبها الحكم، وانبرى لتنفيذها داروين نونيز وسجلها بنجاح على يسار تير شتيغن.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه إريك جارسيا، ليطرده حكم المباراة في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 3-0.