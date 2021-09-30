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دوري الأبطال: كريستيانو يقود مانشستر يونايتد للفوز

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 01:54

دوري الأبطال: كريستيانو يقود مانشستر يونايتد للفوز
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على نظيره فياريال الإسباني بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا مانشستر يونايتد كل من اللاعبين أليكس تيليس وكريستيانو رونالدو، وفي المقابل سجل هدف فياريال اللاعب باكو ألكاسير.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 3 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى لليونايتد في الدقيقة الثانية، وذلك بتسديدة مقوسة من فيرنانديز من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

ورد عليه فياريال بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة السادسة، بعدما تلقى دانجوما بينية في الجانب الأيسر، لينطلق تجاه منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة تصدى لها دي خيا.

وظهر رونالدو للمرة الأولى بعدما ارتقى لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة، مسددًا رأسية قوية علت العارضة.

وكاد دانجوما أن يفتتح التسجيل لفياريال في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من داخل المنطقة تألق دي خيا في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وواصل فياريال اعتماده على الجانب الأيسر عبر دانجوما، الذي أرسل عرضية تابعها ألكاسير برأسية قوية، أبعدها دي خيا بصعوبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 17.

وأهدر فياريال فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 21، بعدما تابع مورينيو الخالي من الرقابة داخل المنطقة، عرضية أرضية من ركلة ركنية، مسددًا كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

واستمر فياريال في زحفه تجاه مرمى اليونايتد، بتسديدة من بينو من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 25.

وتلاعب دانجوما بدالوت في الجانب الأيسر وانطلق تجاه منطقة الجزاء في الدقيقة 30، قبل أن يسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وارتكب بعدها مباشرة فاران هفوة كبيرة، ليفتك ألكاسير الكرة وينفرد بدي خيا، قبل أن يسدد بغرابة إلى جوار القائم.

وفي ظهور هجومي نادر لليونايتد، سدد بوغبا كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 38، أمسك بها رولي.

وفي الدقيقة 45 سدد بينو كرة أرضية من داخل المنطقة، تصدى لها دي خيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وترجم فياريال سيطرته بافتتاح التسجيل مبكرًا في الشوط الثاني في الدقيقة 53، بعدما أرسل دانجوما عرضية من الجانب الأيسر لمنطقة الجواء، تابعها ألكاسير بتسديدة مباشرة سكنت شباك دي خيا.

وكاد اليونايتد أن يعدل النتيجة سريعًا في الدقيقة 57، وذلك بتسديدة قوية من فيرنانديز من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجح اليونايتد في تعديل النتيجة في الدقيقة 60، بعدما أرسل فيرنانديز عرضية من مخالفة على حدود المنطقة، تابعها تيليس بتسديدة مباشرة على الطائر، سكنت شباك فياريال.

وأهدر اليونايتد فرصة تسجيل الثاني سريعًا، بعدما تابع سانشو الخالي من الرقابة عرضية داخل المنطقة، مسددًا كرة ضعيفة أمسك بها رولي بسهولة.

وكاد البديل كافاني أن يخطف النقاط الثلاث في الدقيقة 80، بعدما تابع كافاني عرضية داخل منطقة الـ6 ياردة، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 88، تابع ديا كرة مبعدة من دي خيا مسددًا بالصدر كرة تألق الحارس الإسباني في إبعادها.

وخطف مانشستر يونايتد الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وذلك بعد تسديدة من رونالدو من داخل المنطقة، لمست أصابع الحارس وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر (2-1).

بودكاست عرب 48

#مانشستر يونايتد
#فياريال
#دوري أبطال أوروبا
#كريستيانو رونالدو

دوري الأبطال: كريستيانو يقود مانشستر يونايتد للفوز

دوري الأبطال: كريستيانو يقود مانشستر يونايتد للفوز

دوري الأبطال: كريستيانو يقود مانشستر يونايتد للفوز

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