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بنزيمة: قدوم مبابي مسألة وقت!

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 17:50

بنزيمة: قدوم مبابي مسألة وقت!
مبابي وبنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

أكد نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، أنه ليس لديه شك بانتقال مواطنه الفرنسي، كيليان مبابي، للعب بجواره قادما من باريس سان جيرمان.

وذكر بنزيمة أنه "يستمتع بكونه جزءا من فريق يحاول التطور مجددا تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي".

وتردد أن ثلاثة عروض تقدم بها ريال مدريد لضم مبابي خلال سوق الانتقالات، قوبلت بالرفض من جانب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وليس هناك أي مؤشرات لتمديد التعاقد، مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يمكنه إجراء محادثات مع أي ناد اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال بنزيمة إن انتقال مبابي إلى ريال مدريد يعد مسألة وقت فقط.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "لقد قالها بنفسه. هو يرغب في المزيد. سيلعب في ريال مدريد يوما ما. لا أعرف متى، لكنه سيأتي. هي مسألة وقت".

من ناحية أخرى، يرى بنزيمة أن ريال مدريد يعيش مرحلة انتقالية تحت قيادة أنشيلوتي، حيث رحل عن الفريق نجوم بارزون أمثال سيرجيو راموس ورافاييل فاران بينما أصبح لاعبون شبان أمثال إدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور، يلعبون دورا أكبر في الفريق الأول.

وقال بنزيمة "ريال مدريد ما يزال أفضل ناد في العالم. سواء اعتبرت مرحلة إعادة بناء أم لا، هي كرة قدم جديدة، وجيل جديد، ولاعبون جدد".

وأردف "يجب أن نستثمر في اللاعبين الشبان كي يصبحوا عظماء يوما ما".

وتابع "أنا هنا لمساعدتهم. أتحدث كثيرا معهم. وأود المساعدة في تطويرهم".

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#ريال مدريد
#كريم بنزيمة
#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

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