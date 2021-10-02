مانشستر يونايتد يقع بفخ التعادل أمام إيفرتون

تعادل مانشستر يونايتد في مباراته البيتية أمام إيفرتون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب أنتوني مارسيال، وفي المقابل سجل هدف إيفرتون اللاعب أندرسون تاونسيند.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد إيفرتون نفس عدد النقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

أهدر اليونايتد فرصة محققة لافتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما أرسل بيساكا عرضية من الجانب الأيمن تجاه مارسيال الخالي من الرقابة داخل منطقة الـ6 ياردات، الذي سدد رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وشكل إيفرتون الخطورة الأولى في الدقيقة 16، بعدما تابع كين عرضية من مخالفة، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وكاد اليونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 21، بعدما ارتقى كافاني لعرضية مسددًا رأسية قوية، تألق بيكفورد في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وسدد جرينوود كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26، أمسك بها بيكفورد.

وعاد إيفرتون للظهور في الدقيقة 33 بتسديدة أرضية من جراي من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها دي خيا.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 43، بعدما مرر فيرنانديز بينية سحرية لمارسيال داخل منطقة الجزاء، ليسدد الفرنسي كرة قوية سكنت شباك بيكفورد.

وحاول مارسيال إضافة الهدف الثاني بعدها، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إلا أنها ذهبت ضعيفة في يد بيكفورد، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف دون رد.

وبدأ اليونايتد الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة عبر جرينوود في الدقيقة 48، تصدى لها بيكفورد بنجاح.

وظهر إيفرتون في الدقيقة 56 بعدما ارتقى تاونسيند لعرضية، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وأجرى سولسكاير تبديلين بعدها مباشرة بنزول كل من سانشو ورونالدو على حساب مارسيال وكافاني.

ونجح إيفرتون في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65، من هجمة مرتدة سريعة بدأها جراي ممررًا الكرة إلى دوكوري الذي تلاعب بشاو وليندلوف، قبل أن يمرر كرة سحرية لتاونسيند الذي انفرد بدي خيا، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

واستفاق إيفرتون بعد التعادل، وحاول تاونسيند إضافة الثاني بتسديدة مقوسة من داخل المنطقة في الدقيقة 70، مرت إلى جوار القائم.

ودفع بعدها سولسكاير بورقته الثالثة بنزول بوغبا على حساب فريد، بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي للفريق.

وفي الدقيقة 75، أرسل سانشو بينية داخل المنطقة لرونالدو، الذي سدد بدوره كرة قوية إلا أنها ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وارتقى فيرنانديز لعرضية من بيساكا من الجانب الأيمن في الدقيقة 79، مسددًا رأسية ذهبت إلى جوار القائم.

وحاول بوغبا مباغتة بيكفورد بتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وخطف إيفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 85 عبر مينا، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ومهد رونالدو الكرة إلى سانشو داخل المنطقة في الدقيقة 90، ليسدد الأخير كرة أرضية ضعيفة أمسك بها بيكفورد بسهولة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).