مدرب آرسنال: لم نستحق الفوز على برايتون

رأى مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، أن فريقه لم يستحق الفوز على برايتون بعدما ظهر بلا أنياب هجومية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي 0-0 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفوز على توتنهام هوتسبير بالنتيجة 3-1 في الجولة السابقة، عاد آرسنال إلى أرض الواقع وعانى كثيرا أمام برايتون الذي لعب بشكل منظم واعتمد كثيرا على التمريرات السلسلة التي يحبها أرتيتا.

وصنع برايتون 21 محاولة، منها محاولتان فقط على المرمى في ظل دفاع قوي من آرسنال، رغم أن المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ وضع الكرة برأسه في القائم بالشوط الأول.

وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن هذه المحاولة من ضربة الرأس "من المحتمل أن تكون الفرصة الوحيدة من اللعب المفتوح في الشوط الأول، ولم نكن محظوظين أنها لم تدخل.

وأضاف "لا أعتقد أننا نستحق الفوز بالمباراة. يجب علينا قبول التعادل بالأداء الذي قدمناه، ونحاول التحسن".

وتحسن أداء آرسنال عقب الاستراحة، وظهر بشكل هجومي جيد لمدة 10 دقائق، لكنه تراجع بعد ذلك وعانى من أجل صناعة الفرص.

وقال المدرب الإسباني "لم نتخذ العدد الكافي من القرارات السليمة. في كل مرة تكون فيها الفرصة متاحة للهروب من الضغط وشن هجمات في المساحات الواسعة، نمرر بشكل قصير وواجهنا صعوبات في هذا الأمر ويجب التحسن".

لكن أرتيتا نظر أيضا إلى الجزء الإيجابي بنجاة آرسنال من ضغط برايتون والخروج بشباك نظيفة.

وقال مدرب آرسنال "استقبلنا هدفا واحدا في آخر 5 مباريات، وهو أمر إيجابي جدا. الآن يمكن التركيز على الأشياء التي نؤديها بشكل جيد، ونعمل على تطوير الأمور التي تحتاج إلى التحسن".