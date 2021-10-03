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مدرب ليفربول: صلاح يطارد المنافسين ويفوز بالكرة

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 16:30

مدرب ليفربول: صلاح يطارد المنافسين ويفوز بالكرة
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إشادته بما يقدمه ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني من جهود دفاعية.

وذكر كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "يجب أن يدافع مهاجمونا في المباريات. لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو".

وأضاف "ساديو دافع أمام الجناح الأيمن في كثير من اللحظات، خصوصا في مباراة برينتفورد كان عليه أن يدافع في هذا الجانب كثيرًا".

وتابع كلوب "أرى صلاح يطارد المنافسين ويفوز بالكرة. إنها بالنسبة لي علامة رائعة على أن مو يقدم مباراة جيدة، كما أنها إشارة بالنسبة له، إذا كان في حالة جيدة".

وواصل "ليس الأمر أن اللاعب يفكر "يا إلهي.. لماذا علي أن أركض هنا؟" إنها في الحقيقة ليست مشكلة لدى المهاجمين".

وأكمل كلوب "لقد غيرنا الكثير من الأشياء في الفريق من أجل مصلحة المهاجمين، ومدى مرونتنا في الهجوم وأشياء من هذا القبيل".

وأردف "إننا نلجأ إلى المخاطرة، وهذا يعني أن هناك لحظة لا يكون فيها لاعب خط الوسط أو الظهير الأيمن في التمركز الذي تتوقعه كي يدافع، وهذا أمر جيد للهجوم لكنه ليس جيدًا لحماية مرمى الفريق".

واختتم كلوب "لهذا السبب يتعين على الأولاد أن يطاردوا المنافسين لاستعادة الكرة. إن لديهم السرعة لفعل ذلك، فلماذا لا؟ إنها واحدة من اللحظات السعيدة بالنسبة لي في المباراة، كي أكون صادقًا".

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#يورغن كلوب
#محمد صلاح
#ليفربول
#ساديو ماني

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