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برشلونة يسعى لضم لاعبين من السيتي ولايبزيج

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 23:48

برشلونة يسعى لضم لاعبين من السيتي ولايبزيج
النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة أبدى رغبته في تعزيز الخط الأمامي خصوصًا بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وحقق برشلونة بداية غير موفقة للموسم الجاري، حيث فاز في مباراة واحدة في آخر 4 مباريات بالليغا، بينما خسر أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه على الرغم من اقتراب عودة الثنائي سيرجيو أغويرو وعثمان ديمبلي من الإصابة، واكتمال جاهزية أنسو فاتي، لا يزال برشلونة يرغب في التدعيم بعناصر جديدة.

ورحل عن برشلونة هذا الصيف، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) والفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، وهو ما أفقد الفريق الكثير من قوته الهجومية.

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يضع عينه على الثنائي داني أولمو نجم لايبزيج، ورحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن برشلونة حاول ضم الثنائي في الميركاتو الماضي، إلا أن لايبزيج غالى في مطالبه المالية، بينما لم يكن هناك أموالًا كافية لضم سترلينغ.

واختتمت الصحيفة، بأن الثنائي داني أولمو ورحيم سترلينغ على جدول أعمال برشلونة للتعاقد معهما في كانون الثاني/ يناير المقبل.

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#رحيم سترلينغ
#مانشستر سيتي
#برشلونة
#لايبزيج
#داني أولمو

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