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ريال مدريد يستهدف ضم مدافع تشيلسي

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 15:54

ريال مدريد يستهدف ضم مدافع تشيلسي
النجم الألماني أنطونيو روديغر (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يستهدف ضد مدافع تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو روديغر، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين تشيلسي وروديغر في نهاية الموسم الجاري، ولم يتفقا حتى الآن على تمديد العقد بينهما.

وحسب ما نقلته إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد وافقت بالفعل على التوقيع مع روديغر مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يفكر حاليًا في تسريع مفاوضات ضم روديغر ليأتي في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا استمر الأداء السيء لدفاع الميرنغي حتى شهر كانون الثاني/ يناير.

وأوضحت أن ريال مدريد يواجه منافسة على صفقة روديغر من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

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#ريال مدريد
#أنطونيو روديغر
#تشيلسي

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