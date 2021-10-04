مبابي: طلبت الرحيل عن سان جيرمان مبكرا!

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أبدى رغبته لأول مرة في الرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال مبابي عبر شبكة RMC "طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في التمديد فيها، أردت أن يستفيد النادي ماديا من بيعي، ليتمكن من إحضار بديل جيد".

وأضاف "لقد منحني باريس الكثير، وكنت دائمًا سعيدًا على مدار 4 سنوات قضيتها هنا، وما زلت بين صفوفه".

وأوضح المهاجم الفرنسي الشاب "لقد حسمت موقفي في وقت مبكر بما يكفي، حتى يتمكن النادي من التصرف".

وتابع "أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز الأمر يدًا بيد، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي، سأبقى".

وأردف مبابي "قال الناس إنني رفضت 6 أو 7 عروض لتمديد عقدي، وأنني لم أعد أرغب في التحدث إلى ليوناردو، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق".

وأكمل "أبلغوني بأنني سأتحدث من الآن فصاعدا مع رئيس النادي ناصر الخليفي، ولا أعلم هل هذا معناه أن ليوناردو لم يتوصل لحل معي".

وأتم "على المستوى الشخصي، لم يعجبني قول إنه يطلب الرحيل في الأسبوع الأخير من آب/ أغسطس لأبدو وكأنني لص، لأنني قلت في نهاية تموز/ يوليو إنني أريد المغادرة".

وينتهي تعاقد اللاعب مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وتفاوض ريال مدريد لضمه حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة تعثرت بسبب تعنت مسؤولي النادي الباريسي.