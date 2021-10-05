بيريز يرد على حقيقة اقتراب مبابي!

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، رد على حقيقة اقتراب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من الانضمام إلى صفوف الفريق في الصيف القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ارتباط مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.

وذكر بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "سيكون لدينا أنباء بشأن مبابي في كانون الثاني/ يناير. نأمل أن يتم حل كل شيء في 1 كانون الثاني/ يناير".

وكان مبابي صرح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه طلب الرحيل عن سان جيرمان في الصيف الماضي، وأنه كان سينتقل إلى ريال مدريد، إذا غادر "حديقة الأمراء".

يذكر أن ريال مدريد قدم عرضين رسميين للتعاقد مع مبابي في الصيف الماضي، لكن سان جيرمان رفض الأول ولم يرد على الثاني.