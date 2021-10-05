ما هي شروط محمد صلاح لتجديد عقده؟

تطرقت تقارير صحفية إلى شروط النجم المصري، محمد صلاح، من أجل تمديد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن التقارير الأولية التي تشير إلى طلب صلاح راتبا أسبوعيا 500 ألف إسترليني للموافقة على التجديد غير صحيحة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طلبات صلاح تتراوح بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيًا، ما سيجعله صاحب أعلى راتب في ليفربول.

وأوضحت "صن" أن صلاح يشترط أيضًا أن يكون عقده الجديد مع ليفربول حتى 2025 فقط.

وكشفت الصحيفة أن مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول لا تزال جارية، رغم تصريح يورغن كلوب، مدرب الريدز، مؤخرًا بأنه لا يعرف شيئًا عن محادثات اللاعب المصري مع النادي بشأن العقد الجديد.

يذكر أن صلاح يحصل حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني، ما يجعله صاحب ثاني أعلى أجر في ليفربول بعد فيرجيل فان دايك (235 ألف إسترليني أسبوعيًا).