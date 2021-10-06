مدرب مانشستر يونايتد يثير غضب كريستيانو

أفادت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، أثار غضب نجم فريقه البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وتواجد رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي، والتي أسفرت عن تعادل الطرفين بهدف لكل منهما.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رونالدو كان غاضبا بعد إبلاغه بأنه لن يشارك أساسيا في المباراة:

واضطر رونالدو إلى الانتظار حتى الشوط الثاني كي يشارك، لكنه فشل في منح مانشستر يونايتد انتصارًا جديدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أكثر من انتقد قرار سولسكاير، لأن اللاعب كان أمامه أسبوع كامل للتعافي من مباراة إيفرتون، قبل خوض أول لقاء مع منتخب البرتغال.

وذكرت أن غضب رونالدو استمر عقب المباراة، حيث لم يوجه البرتغالي رسالة إلى الجمهور، لأول مرة منذ العودة إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم.