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المغرب تدكّ شباك غينيا بيساو بخماسية نظيفة

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 09:57

المغرب تدكّ شباك غينيا بيساو بخماسية نظيفة
اللاعب المغربي ونجم باريس سانجيرمانـ حكيمي (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

حققت المغرب فوزا كبيرا على ضيفتها غينيا بيساو بخمسة أهداف نظيفة، أمس الأربعاء، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في الرباط، لحساب المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولعب "أسود الأطلس" شوطًا أولًا مميزًا افتتح أشرف حكيمي أحداثه بهدف أول أحرزه في الدقيقة 31، قبل أن يُضيف عمران لوزا الهدف الثاني في الوقت البديل لزمن الشوط الأول من علامة الجزاء.

وأنهى المغاربة أي فرصة لمحاولة خصمهم العودة مطلع الشوط الثاني، بعدما نجح الياس شاعير في تسجيل هدف ثالث تحديدا في الدقيقة 49، ليأتي الدور بعد ذلك على أيوب الكعبي الذي وضع اسمه على لائحة المسجلين بتوقيعه على الهدف الرابع عند الدقيقة 62.

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 82 عن طريق المهاجم منير الحدادي، الذي أكد على انتصار هو الثاني تواليا لمنتخب المغرب في مشوار التصفيات.

ولحساب ذات المجموعة، تعادلت السودان على أرضها أمام غينيا بهدفٍ لمثله، وحصدت أولى نقاطها بعد خسارتها في الجولة الافتتاحية بهدفين نظيفين ضد المغرب، وسقوطها في الثانية على يد غينيا بيساو بأربعة أهداف لاثنين.

وبهذا عززت المغرب صدارتها لترتيب مجموعتها بالوصول للنقطة 6، تليها غينيا بيساو بـ 4 نقاط ثانيا، ثم غينيا ثالثا بنقطتين، وأخيرا السودان بنقطة.

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#المغرب
#غينيا
#مونديال قطر 2022
#التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

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