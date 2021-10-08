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بعد منحها لكريستيانو: "صلاح الأحق بجائزة الشهر"

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 16:33

بعد منحها لكريستيانو: "صلاح الأحق بجائزة الشهر"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة منتخب إنجلترا، غاري لينكر، اعتبر أن النجم المصري، محمد صلاح، يستحق جائزة الشهر التي منحتها رابطة الدوري الإنجليزي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكر لينكر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "رونالدو كان رائعا، لكن صلاح كان الأحق بهذه الجائزة وبفارق مريح".

وفاز كريستيانو بجائزة لاعب شهر أيلول/ سبتمبر بفضل تسجيله 3 أهداف إضافة إلى 17 تسديدة على مرمى المنافسين.

وهز رونالدو شباك نيوكاسل يونايتد بثنائية، إضافة إلى هدف في شباك وست هام يونايتد.

وعاد كريستيانو رونالدو مجددًا إلى مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 أهداف متساويًا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

بودكاست عرب 48

#محمد صلاح
#غاري لينكر
#كريستيانو رونالدو
#الدوري الإنجليزي

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