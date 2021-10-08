تصفيات المونديال: الأرجنتين تتعادل أمام باراغواي

تعادل منتخب الأرجنتين سلبيًا 0-0 أمام نظيره منتخب باراغواي، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم "مونديال 2022".

وبهذا التعادل رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز الثاني، في حين أصبح برصيد منتخب باراغواي 12 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

وشهدت المباراة تألق حارسي الفريقين بينما ظهر نجم "راقصي التانغو" ليونيل ميسي بأداء باهت.

ويعد التعادل نتيجة عادلة للقاء بالنظر لأداء الفريقين على الرغم من أن باراغواي أنهت المباراة بمزيد من القوة والإقناع مقارنة بالأرجنتين.

وتمكن حارس باراغواي أنتوني سيلفا من التصدي لمحاولات الأرجنتين لهز شباك أصحاب الأرض، وبالمثل حال إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين دون أن تتمكن باراغواي من التسجيل.