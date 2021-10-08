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هازارد يثير القلق في ريال مدريد

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 16:17

هازارد يثير القلق في ريال مدريد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد، أثار القلق لدى فريقه ريال مدريد الإسباني بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن نصف نهائي دوري أمم أوروبا، أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن هازارد توقف عن الركض بعد تمرير الكرة في الدقيقة 75، وبدأ يسير بجانب خط التماس، وتم استبداله على الفور بلياندرو تروسارد وذهب إلى مقاعد البدلاء.

وأضافت "حين ألغى حكم الفيديو المساعد، هدف روميلو لوكاكو، اقترب أحد مدربي اللياقة البدنية بالمنتخب البلجيكي من هازارد، ولمس رأسه".

وأتمت الصحيفة "على الرغم من عدم تأكيد ذلك، إلا أن كل شيء يُشير إلى أن هازارد الذي تألق في الشوط الأول، يبدو أنه تعرض لإصابة أخرى".

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#ريال مدريد
#إيدين هازارد
#فرنسا
#بلجيكا
#دوري أمم أوروبا

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