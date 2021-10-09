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إنتر ميلان يسعى لضم مهاجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 23:46

إنتر ميلان يسعى لضم مهاجم ريال مدريد
النجم الصربي لوكا يوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش.

ويعتبر يوفيتش من اللاعبين المرشحين لمغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات القادمة سواء إن كان في الشتاء أو الصيف، وذلك نظرا لعدم قدرته على تقديم مستوى مقنع مع الفريق الملكي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يدرس 3 خيارات لتعزيز هجومه في كانون الثاني/ يناير المقبل، منهم لوكا يوفيتش.

وأضافت أن سيموني إنزاغي، المدير الفني لإنتر، وضع يوفيتش ضمن القائمة المختصرة التي سيختار منها مهاجمًا واحدًا ليحل محل التشيلي أليكسيس سانشيز.

وحاول إنتر ضم يوفيتش في الصيف الماضي، إلا أن المهاجم الصربي قرر البقاء مع ريال مدريد، على أمل الحصول على فرصة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

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#لوكا يوفيتش
#إنتر ميلان
#ريال مدريد

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