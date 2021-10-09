تصفيات المونديال: ألمانيا تفوز وتقترب من التأهل

حقق منتخب ألمانيا الفوز على نظيره منتخب رومانيا بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "مونديال 2022".

وأحرز هدفا المنتخب الألماني كل من اللاعبين سيرج جنابري وتوماس مولر، وفي المقابل سجل هدف المنتخب الروماني اللاعب يانيس هاجي.

وتقدم المنتخب الروماني بهدف سجله يانيس هاجي في الدقيقة التاسعة، وتعادل المنتخب الألماني عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 52 قبل أن يسجل توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 81.

واقترب بطل العالم أربع مرات خطوة إضافية من حجز بطاقة المجموعة المؤهلة مباشرة إلى نهائيات قطر 2022 بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفته الجديدة مقدونيا الشمالية التي استفادت على أكمل وجه من تعادل أرمينيا مع مضيفتها أيسلندا 1-1 كي تزيحها وبفارق الأهداف عن المركز الثاني، وذلك بعدما تغلبت بدورها على مضيفتها ليشتنشتاين 4-0.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أبطال المجموعات العشرة، على أن ينتقل إلى الدور الفاصل بصيغته الجديدة أصحاب المركز الثاني مع منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة التي سترافق أبطال المجموعات إلى قطر 2022 عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/ مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/ مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).