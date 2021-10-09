كريستيانو يطالب فريقه بالتعاقد مع نجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، طالب إدارة فريقه بالتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو طالب مسؤولي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا، خلال الموسم الحالي.

وتزامل رونالدو مع كييزا في يوفنتوس الموسم الماضي، وكونا ثنائية مميزة في خط هجوم السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى سعر كييزا من السهل أن يتجاوز 100 مليون إسترليني قريبًا.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يطارد كييزا، حيث إن الأخير يحظى باهتمام ناديين آخرين أحدهما تشيلسي.

وذكرت "ذا صن" أن يوفنتوس سبق أن رفض عرضًا بقيمة 85 مليون إسترليني من تشيلسي في الصيف الماضي لضم كييزا.

ولعب كييزا دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 في الصيف الماضي.