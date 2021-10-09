ميلان يستقر على خليفة إبراهيموفيتش

أفادت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي بات على أعتاب ضم مهاجم جديد ليحل مكان السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة النادي الأحمر والأسود وضعت عينها على المهاجم الدولي، لاعب نادي تورينو، أندريا بيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلوتي قرر عدم تمديد عقده الذي ينتهي هذا الموسم مع تورينو، من أجل الانضمام إلى ميلان.

وصرح أوربانو كايرو، رئيس تورينو، مؤخرًا "بيلوتي لم يوقع. لقد قدمت له عرضًا تجاوز إمكانياتي، لكن لا يمكنني إجباره على فعل أي شيء. لا أعتقد أنه يريد التوقيع".

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلوتي متعلق بفكرة اللعب مع ميلان، كما أن الأخير يحتاج إلى بديل مستقبلي في الهجوم عقب اعتزال "إبرا".

وأوضحت أن بيلوتي يخطط للانتقال مجانًا إلى ميلان في الصيف، لكن تورينو قد يلجأ إلى بيعه في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وذكرت أن تورينو لا يتوقع الحصول على أكثر من 5 ملايين يورو، إذا رحل بيلوتي في الميركاتو الشتوي.

وقد يستفيد ميلان من تواجد لاعبه توماسو بوبيجا مع تورينو على سبيل الإعارة، للحصول على بيلوتي مجانا في الشتاء، مقابل تمديد إعارة اللاعب الشاب أو إضافة أحقية الشراء إلى عقده.