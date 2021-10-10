المصري "بيغ رامي" يحتفظ بلقب مستر أولمبيا

حصد البطل المصري، ممدوح السبيعي، الملقب بـ"بيغ رامي" بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي وهي البطولة الأهم والأقوى في العالم في كمال الأجسام.

وجاء احتفاظ "بيغ رامي" باللقب بعد ظهوره بشكل رائع في العرض المفتوح، وبدا عليه الثقة الكبيرة والأداء المبهر.

ونظم العرض المفتوح صباح اليوم، الأحد، في قاعة مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بولارية فلوريدا الأميركية، والذي بحضور المصارع الشهير باتيستا.

ونال "بيغ رامي" المركز الأول واللقب، فيما حل الأميركي براندون كوري ثانيا، ثم الإيراني هادي تشوبان في المركز الثالث، وجاء الأميركي هانتر لابرادا في المركز الرابع، فيما حصد الأميركي نيكولا والكر المركز الخامس.

وحصد الإيراني هادي تشوبان جائزة تصويت الجماهير عقب أدائه بشكل مميز خلال العرض.

وظهر "بيغ رامي" متفوقًا بشكل كبير على الأميركي براندون كوري، والإيراني هادي شوبان، والهولندي وليام بوناك، والأميريكي نيك والكر.

ووضح للجميع فارق الضخامة لدى رامي عن باقي المتنافسين، بالإضافة إلى التناسق العضلي، ما جعله مرشحا بقوة للحفاظ على لقب مستر أولمبيا الذي توج به في العام الماضي.

وتنافس رامي في نسخة أولمبيا هذا العام مع 15 بطلًا هم الأميركي براندون كوري، الإيراني هادي شوبان، الهولندي ويليام بوناك، الأميركي أكيم وليامز، الكندي ايان فيلير، الأميركي هانتر لا برادا ومواطنه جاستين رودريغز، الكندي ريجان جريمس، الإنجليزي جيمس هولنجيسد، الأميركي باتريك مور، الإيطالي أندريه برشيتي، الأميركي نيك والكر، الهولندي رولي وينكلر، المصري محمد شعبان ومواطنه حسن مصطفى.

وتأهل "بيغ رامي" هذا العام بصفته حاملا للقب مستر أولمبيا في نسختها الأخيرة، بينما تأهل الثنائي المصري محمد شعبان وحسن مصطفى بعد جمعهما أكبر عدد من نقاط المشاركة في بطولات المحترفين.

وحصد شعبان 19 نقطة جمعها من الفوز بالمركز الثاني في بطولتي كاليفورنيا برو، وياما موتو بورتوريكو برو، والمركز الرابع في بطولة شيكاغو برو، والمركز الخامس في بطولة تامبا برو.

في المقابل، حصل حسن مصطفى على المركز الثاني كأفضل لاعب متأهل بالنقاط، حيث حصد 16 نقطة جمعها من الفوز بالمركز الثالث في بطولات نيويورك برو، وكاليفورنيا برو، والمركز الثالث في وياما موتو بورتوريكو برو، والمركز السادس في شيكاغو برو، والمركز الخامس في تكساس برو.