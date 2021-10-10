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برشلونة يرد على إمكانية ضم هالاند

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 15:40

برشلونة يرد على إمكانية ضم هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة فريق برشلونة الإسباني ردت على إمكانية التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأبدت فرق أوروبية بارزة رغبتها في ضم هالاند، سيما وأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو فقط ويمكن تفعيله في الصيف القادم.

وذكر نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه "إذا استمر برشلونة في سياسة إصلاح المنزل هل يستطيع ضم هالاند في الصيف المقبل؟ بين الآن والعام المقبل سنرى ما هو الوضع وما يمكننا الاعتماد عليه من صفقات".

وأضاف "أولا.. عليك تقسيم المنزل الذي وجدناه في حالة خراب عندما وصلنا، لذلك دعونا نركز أولا على تحصينه، حيث علينا إطعام الأسرة ثم سنرى ما يمكننا القيام به، دون إغفال حقيقة أننا نريد دائمًا الحصول على الأفضل وهالاند واحد من الأفضل في العالم".

واختتم "بمعرفتك لحالة النادي الاقتصادية ولطلبات رايولا.. هل هذه الصفقة مناسبة لبرشلونة؟ لا.. إن في الفترة السابقة قبل قدومنا، والتي أكرر أنها كانت كارثية، قاموا بشراء لاعبين دون معرفة إذا كان بإمكانهم دفع قيمتهم وكل ما فعلوه هو زيادة الديون والوصول إلى الراتب الجماعي الضخم الذي واجهناه".

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#برشلونة
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

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