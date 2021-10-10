  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يستعيد لاعبا بارزا أمام شاختار

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 23:17

ريال مدريد يستعيد لاعبا بارزا أمام شاختار
النجم الفرنسي فيرلاند ميندي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني سيستعيد سلاحا مهما في مباراته القادمة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وأبدت الإصابة النجم الفرنسي، فيرلاند ميندي، عن الملاعب منذ شهر أيار/ مايو، حيث لم يشارك في أي مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المتوقع أن يكون ميندي جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد في مباراة شاختار المقرر لها يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في كييف.

وأضافت الصحيفة، أن تعافي ميندي وعودته للمشاركة مع ريال مدريد، مصدر ارتياح كبير لأنشيلوتي، الذي عانى فريقه دفاعيًا بشكل كبير في المباريات الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن عودة ميندي ستمنح أنشيلوتي العديد من الحلول لعلاج الأخطاء الدفاعية، من خلال إعادة ديفيد ألابا لقلب الدفاع، بدلًا من الاعتماد عليه كظهير أيسر.

وختمت الصحيفة، بأن عودة ميندي ومن بعده مارسيلو، ستضيف مزيدا من القوة للخط الخلفي للميرنغي.

بودكاست عرب 48

#فيرلاند ميندي
#ريال مدريد
#شاختار دونيتسك
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي على موعد مع كلاسيكو جديد
ميسي على موعد مع كلاسيكو جديد

2021-10-10

برشلونة يرد على إمكانية ضم هالاند
برشلونة يرد على إمكانية ضم هالاند

2021-10-10

ماذا ينتظر يوفنتوس من بوغبا؟
ماذا ينتظر يوفنتوس من بوغبا؟

2021-10-10

الأكثر قراءة

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

2021-10-09
تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد

تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد

2021-10-09
إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

2021-10-09
وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

2021-10-09

"حماس" تعلن اختتام مباحثات قياداتها مع السلطات المصرية

2021-10-09