ريال مدريد يستعيد لاعبا بارزا أمام شاختار

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني سيستعيد سلاحا مهما في مباراته القادمة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وأبدت الإصابة النجم الفرنسي، فيرلاند ميندي، عن الملاعب منذ شهر أيار/ مايو، حيث لم يشارك في أي مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المتوقع أن يكون ميندي جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد في مباراة شاختار المقرر لها يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في كييف.

وأضافت الصحيفة، أن تعافي ميندي وعودته للمشاركة مع ريال مدريد، مصدر ارتياح كبير لأنشيلوتي، الذي عانى فريقه دفاعيًا بشكل كبير في المباريات الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن عودة ميندي ستمنح أنشيلوتي العديد من الحلول لعلاج الأخطاء الدفاعية، من خلال إعادة ديفيد ألابا لقلب الدفاع، بدلًا من الاعتماد عليه كظهير أيسر.

وختمت الصحيفة، بأن عودة ميندي ومن بعده مارسيلو، ستضيف مزيدا من القوة للخط الخلفي للميرنغي.