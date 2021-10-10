ماذا ينتظر يوفنتوس من بوغبا؟

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى رغبته في استعادة النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب التقارير، فإن يوفنتوس ينتظر من بوغبا الموافقة على تخفيض أجره أولا.

وأبدى اليوفي رغبته في تخصيص 10 ملايين إسترليني سنويا لبوغبا، في الوقت الذي يتقاضى فيه النجم الفرنسي 12 مليون إسترليني في قلعة أولد ترافورد، بحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أيضًا، أنه كي ينجح يوفنتوس في الدخول بالصفقة، يجب عليه أولًا الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين.

ويتواجد على رأس قائمة اللاعبين المرشح مغادرتهم اليوفي، كل من أدريان رابيو إضافة إلى آرون رامسي، وهناك أيضًا الأميركي ويستون ماكيني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه بوغبا، مؤخرًا، بشأن تواصله المستمر مع رفاقه السابقين في يوفنتوس.

وسبق أن توج بوغبا بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، وتوج بلقبين في كأس إيطاليا ومثلهما في السوبر الإيطالي رفقة اليوفي.