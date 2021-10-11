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تطور جديد حول مستقبل هالاند

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 22:10

تطور جديد حول مستقبل هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد حول مستقبل نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، جعله يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي الصيف القادم.

ويتضمن عقد هالاند مع دورتموند شرطا جزائيا قدره 75 مليون يورو، وهو يحظى باهتمام العديد من عمالقة أوروبا ومن بينها مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن هالاند اقترب من إنهاء عقد رعايته مع شركة "نايكي"، والتعاقد مع شركة "بوما".

وأضافت الصحيفة، أن تحول هالاند لشركة "بوما" سيكون في صالح مانشستر سيتي، كون أن الشركة هي الراعي لقميص السيتيزنس حاليًا.

وتتطلع أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ أيضًا للتعاقد مع هالاند.

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#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#مانشستر سيتي

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