ليفربول يتلقى تحذيرا قبل التجديد لصلاح

أفادت تقارير صحفية أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي تلقى تحذيرا من الخبير المالي، كيران ماغواير، قبل تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين إضافيين.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين ليفربول وصلاح في صيف 2023، ولغاية الآن لم يتفق الطرفان على شروط التجديد.

وذكر ماغواير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية "لقد اعتاد ليفربول على دفع أجور تنافسية، لديهم ثاني أعلى فاتورة للرواتب في الدوري الإنجليزي بناءً على أحدث الحسابات".

وأضاف "إذا كانوا يدركون طبيعة الموقف، سينظرون إلى التكلفة الإجمالية للاعب على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، هذه التكلفة هي رسوم التحويل بالإضافة إلى الرواتب".

وتابع "ليفربول بحاجة إلى تمديد العقد لفترة معقولة من الوقت، وعدم إجبار أنفسهم على دفع الراتب الجديد لصلاح لفترة طويلة".

وواصل "إذا دفعوا لصلاح 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن هذا يساوي 36.2 مليون جنيه إسترليني لمدة عامين، إذا استفادوا من مو لمدة عامين آخرين بنفس السعر، فإنه هذا سيكون أمرًا رائعًا".

وأكمل "لنفترض أنهم ربطوا أنفسهم مع صلاح بعقد مدته 5 سنوات، من المحتمل أن يكون ذلك أقل فائدة للنادي".

واختتم "لا يوجد سبب لعدم تمكن صلاح من اللعب بعد الوصول إلى 35 أو 36 عامًا، لكننا نرى أن مسيرة اللاعبين تبدأ في التضاؤل في ذلك الوقت تقريبًا".